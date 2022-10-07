Стоимость борщевого набора в Челябинске за месяц изменилась меньше, чем на рубль

Продукты на четыре порции обойдутся в 123,84 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске стоимость борщевого набора почти не изменилась за прошедший месяц. Согласно сайту «Индекс борща», продукты этого блюда на четыре порции обойдутся в 123,84 рублей — это лишь на 89 копеек дешевле, чем в сентябре. Для сравнения, в августе набор стоил 140,22 рублей.

Самый дорогой борщевой набор остается в Анадыре — 418,22 рублей. Дешевле всего приготовить суп стоит в Сочи — 105,58 рублей, а средний индекс по России составляет 151,94 рублей.

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