«Трактор» в гостях проиграл «Куньлуню» и продолжил серию поражений. Фото ХК «Трактор»

Встречались два неудачника старта чемпионата КХЛ. «Трактор» на последнем 11-м месте Восточной конференции, «Куньлунь Ред Стар» — на предпоследнем 10-м — на Западе.

Напомним, в Челябинске в конце сентября «Трактор» со счетом 3:1 одолел «Куньлунь».

Сегодня, 7 октября в гостевом матче в Мытищах челябинцы продолжили серию поражений.

«Трактор» открыл счет, выходил вперед, но соперники выравнивали счет. В итоге основное время завершилось вничью 2:2 (шайбы у челябинцев забросили Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин), а овертайме победу одержал «Куньлунь» — 3:2. Это четвертое подряд поражение «Трактора».

9 октября на выезде «Трактор» сыграет в Череповце с «Северсталью».

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