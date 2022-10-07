Два челябинских предприятия могут освободить от уплаты акцизов

Предприятием не придется платить за производство с жидкой сталью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министерство промышленности и торговли РФ попросило освободить несколько предприятий от уплаты акцизов. В список министерства, опубликованном на портале правовой информации, попали и два предприятия Челябинской области.
— Утвердить прилагаемые изменения. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, — указано в проекте документа.
Так, в случае утверждения документа предприятия, которые используют в производстве жидкую сталь, будут освобождены от уплаты акциза на нее. В Челябинской области таких предприятия два — Златоустовский металлургический завод и миасский автозавод «Урал».
Ранее губернатор Алексей Текслер подтвердил, что южноуральцы, которые добровольно отправятся на специальную военную операцию, получат те же меры поддержки, что и мобилизованные.
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