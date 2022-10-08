В Челябинской области продается самый дешевый дизель в УрФО

Стоимость представлена за один литр бензина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области дешевле всего в Уральском федеральном округе продается дизельное топливо для автомобилей. По данным Росстата, средняя цена за один литр дизеля составила 53,5 рубля.
Средняя цена за один литр автомобильного бензина в Курганской области составляет 47 рублей, в Челябинской области — 48 рублей. По данным на август 2022 года, это самые низкие цены в Уральском федеральном округе. Такая статистика опубликована на сайте Росстата.
— Стоимость одного литра дизельного топлива в Челябинской области составляет 53,5 рубля. Это самый низкий показатель в УрФО, — следует из исследования ведомства.
Кроме того, в регионе дешевле всего на Урале обойдутся бензины марок АИ-92 и АИ-92. Цены на них ниже даже чем в Курганской области, где средняя цена на бензин ниже.
Ранее выяснилось, что в Челябинске за прошедший месяц почти не изменилась стоимость борщевого набора. Согласно сайту «Индекс борща», продукты этого блюда на четыре порции обойдутся в 123,84 рублей — это лишь на 89 копеек дешевле, чем в сентябре.
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