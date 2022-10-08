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Общество7 октября 2022 23:35

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер выступит на благотворительном вечере

Первая леди региона представит свой творческий номер
Андрей МОСКВИЧЕВ
Что будет показано в номере — пока неизвестно

Что будет показано в номере — пока неизвестно

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ирина Текслер, супруга губернатора Челябинской области и учредитель Фонда2020, выступит с творческим номером в рамках благотворительного вечера «Добрые сердца». Об этом рассказали в «Союзе женщин Челябинской области».

— Вечер «Добрые сердца» — один из креативных форматов вовлечения в благотворительность. На сцену с творческими номерами выйдут известные в регионе и стране политики, предприниматели, общественные деятели. В этот раз с творческим номером выступит Ирина Текслер, — объяснили в общественной организации.

На вечере пройдет аукцион с предметами от звезд шоу-бизнеса и других известных благотворителей.

Ранее ректор ЮУрГУ Александр Вагнер решил отказаться от дневного заработка, чтобы сформировать фонд помощи военным. Кроме того, он призовал сотрудников вуза последовать его примеру.

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