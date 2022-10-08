Выходные в Челябинской области начнутся с осадков

Погода улучшится ближе к воскресенью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходные в Челябинской области начнутся с прохладной и дождливой погоды. Как сообщают синоптики регионального гидрометцентра, сегодня, 8 октября, на Южном Урале ожидаются осадки.

— В среднем, 8 октября температура в Челябинской области будет держаться в районе от +7 до +13 градусов. Ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, — указано в прогнозе.

При этом уже в воскресенье, 9 октября, из региона уйдут осадки, а уже 10 октября, к началу рабочей недели, ожидается потепление до +17 градусов.

Кстати, в Ленинском районе Челябинска в сквере возле ДК «Станкомаш» запустили первый сухой фонтан. Из-за непогоды запуск был пробным и планируется, что в следующем году фонтан будет работать ежедневно.

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