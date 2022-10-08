В челябинском поселке при пожаре погибли 2 человека

Пожар локализовали ближе к 11 часам вечера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области в результате пожара погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

— По прибытию гарнизона на место обнаружено горение неэксплуатируемых надворных построек, частичное обрушение. На месте пожара обнаружено 2 погибших, — уточнили в ведомстве.

На месте работали 28 человек. Пожар удалось локализовать ближе к 23 часам 7 октября. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее в поселке Слюда Нагайбакского района сгорело поле пшеницы. ЧП произошло днем в четверг, 6 октября.

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