В Челябинской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость снижается уже почти две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области уже почти вторую неделю продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Как сообщает региональный минздрав, за сутки заболело на 40 человек меньше, чем за день до этого.

— 8 октября подтверждено 627 новых случаев заболевания COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 18 школьников, — указано в сообщении министерства.

Также погибло 5 человек с коронавирусом — все непосредственно от COVID-19. За прошедшие сутки выздоровели и выписали из больниц 899 человек.

Ранее в Челябинской области под частичную мобилизацию попали несколько медицинских работников. Пока речь идет только о нескольких специалистах, но списки для отправки уже готовят.

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