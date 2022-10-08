Моя ошибка повлияла на ход матча: Нападающий «Трактора» рассказал об итогах игры с «Куньлунем»

Игрок считает, что его ошибка изменила ход матча. Фото: ХК «Трактор»

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Никита Тертышный подвел итоги матча с «Куньлунем» в интервью «РБ Спорт». По мнению игрока, основаная причина проигрыша — отсутствие уверенности.

— Нелегко быть на 11-м месте, это вам скажут в любой команде, которая там была. У меня в карьере такое впервые происходит. Это нужно переработать. Все стараются. Надеюсь, дальше у нас будут победы. Нужно выдать удачную серию для того, чтобы пришла уверенность, и тогда у нас все будет хорошо, — цитирует издание Тертышного.

При этом, Тертышный отметил, что его ошибка в овертайме стала роковой и привела к победе китайского «Куньлуня».

— Все ребята старались, ни к кому нет претензий. Просто в овертайме моя позиционная ошибка привела к голу. Вину беру на себя, моя ошибка повлияла на ход матча, — говорит Тертышный.

Напомним, что проигрыш «Куньлуню Ред Стар» стал для «Трактора» четвертым подряд. Уже завтра, 9 октября, на выезде «Трактор» сыграет в Череповце с «Северсталью».

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