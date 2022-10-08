В челябинском поселке сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

В челябинском поселке Смолино сгорел жилой дом. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожар начался в гараже, после чего распространился дальше.

— Ночное время и позднее обнаружение позволило огню распространиться на большую площадь. По предварительным данным очаг пожара находился в гараже, откуда распространился на жилой дом, надворные постройки и надворные постройки соседнего жилого дома, — объяснили в ведомстве.

В итоге, сотрудники МЧС, работавшие над ликвидацией пожара, смоггли остановить распространение огня и спасти соседний дом.

Ранее в региональном МЧС рассказали о том, что в селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области в результате пожара погибли два человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru