У браконьеров Челябинской области изъяли 95 килограммов рыбы

Фото: территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Сотрудники Росрыболовства Челябинской области изъяли у браконьеров 95 килограммов рыбы, которую нарушители выловили на озере Синара. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— Госинспектора кыштымского подразделения сообщили, что два злоумышленника выставили на Синаре сети. Госинспектор совместно с общественниками организовал наблюдение за браконьерами с применением приборов ночного видения и тепловизоров, — объяснили в агентстве.
Нарушители попытались скрыться на автомобиле с уловом, но в итоге были задержаны. Ущерб от действий составил больше 166 тысяч рублей. За незаконную добычу биоресурсов возбуждено уголовное дело.
Ранее в селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области в результате пожара погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
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