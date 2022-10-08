Пятерых челябинцев задержали за вырубку 168 сосен

Фото: пресс-служба МВД России по Челябинской области

Под Чебаркулем задержали группу «черных лесорубов», которые незаконно вырубили 168 сосен в Травниковском и Бишкильском лесничествах. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

— Злоумышленников задержали на территории Травниковского участкового лесничества Чебаркульского района. Также выехав на территорию Бишкильского лесничества, полицейские совместно с представителями УФСБ задержали четверых работников той же подрядной организации, — пояснили в ведомстве.

При задержании у «лесорубов» изъяли грузовой автомобиль «Урал». Сейчас полиция проверяет точки, где злоумылшенники складировали и перерабатывали вырубленные деревья. Сейчас все нарушители находятся под подпиской о невыезде. Ущерб от их действий составил 7 с половиной миллионов рублей.

Ранее сотрудники Росрыболовства Челябинской области изъяли у браконьеров 95 килограммов рыбы, которую нарушители выловили на озере Синара. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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