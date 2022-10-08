В Челябинской области за последние три месяца возбудили 14 уголовных дел за незаконную ловлю рыбы

В патрулировании помогали сотрудники различных ведомств

За третий квартал 2022 года в Челябинской области возбудили 14 уголовных дел из-за незаконной ловли рыбы. Как рассказали в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, всего за это время было изъято более 300 килограмм водных ресурсов.

— Выявлено 279 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. К административной ответственности привлечено 311 граждан, должностных и юридических лиц. Изъято 311 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов, 281 запрещенное орудие лова, 21 плавательное и транспортное средство. Наложено административных штрафов на сумму 330,4 тыс. рублей, взыскано — на сумму 299,4 тыс. рублей, — объяснили в ведомстве.

В патрулировании ведомству помогали сотрудники Росприроднадзора, Росгвардии, ГУ МВД и ГИМС России по Челябинской области, а также ведомства министерства экологии Челябинской области такие как охотнадзор и ООПТ.

Ранее сотрудники Росрыболовства Челябинской области изъяли у браконьеров 95 килограммов рыбы, которую нарушители выловили на озере Синара. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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