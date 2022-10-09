598 человек заболели коронавирусом в Челябинской области

За прошедшие сутки сделано 9 630 ПЦР-тестов Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться, — суточное число новых зараженных впервые с конца августа стало меньше 600. Впрочем, цифры остаются довольно высокими.

На утро воскресенья, 9 октября, подтверждено 598 новых случаев. Из них 15 школьников. Всего с начала пандемии подтверждено 383 571 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки выздоровели и завершили лечение 581 человек. Всего ковид победили 366 284 южноуральца. На лечении остаются 7 995 человек.

Коронавирус унес жизни еще троих жителей Челябинской области. Всего, по данным сайта Коронавирус74.рф, 9 246 летальных исходов среди заболевших.

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