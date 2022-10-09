В Челябинской области произошло массовое ДТП с участием дорожной техники

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Массовая авария с участием дорожной техники произошла на трассе Челябинск-Троицк в Копейском городском округе. 58-летний водитель Subaru Legacy столкнулся с грузовой «Газелью».

От удара ГАЗ продолжил движение и столкнулся с дорожной машиной РДМ, которая, в свою очередь, влетела в стоящий МАЗ с прицепом. «Газель» отбросило на ограждение.

— В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ», а также водитель дорожной техники РДМ были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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