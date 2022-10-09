Автобус №492 Челябинск — Полетаево-2 изменит свой маршрут с 10 октября и станет круглогодичным

Маршрут будет работать по регулируемому тарифу Фото: Андрей АБРАМОВ

С понедельника, 10 октября, изменит свой маршрут автобус № 492 «Челябинск (Чичерина) — Полетаево 2-е».

— Маршрут будет следовать по Новоградскому проспекту (не пойдет через Градский прииск). Заезд в Малышево сохранен, число рейсов до Полетаево 1-е увеличено с одного до четырех, — сообщили в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области.

Кроме того, автобус № 492 переведен на регулируемый тариф и будет работать круглогодично.

Отправление от Чичерина: 07:45, 12:10, 14:35, 19:00.

Отправление из Полетаево 1-е: 8:53, 13:18, 15:43, 20:08.

Фото: ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Напомним, 5 октября, в Челябинске отменили троллейбусный маршрут № 26 «Молдавская — ЧТЗ», на котором работали всего два троллейбуса. Освободившийся подвижной состав поможет усилить маршруты № 12 «АМЗ — Молдавская» и № 17 «Молдавская — Ж/д вокзал».

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