Автобус №492 Челябинск — Полетаево-2 изменит свой маршрут с 10 октября и станет круглогодичным

Маршрут будет работать по регулируемому тарифу
Фото: Андрей АБРАМОВ
С понедельника, 10 октября, изменит свой маршрут автобус № 492 «Челябинск (Чичерина) — Полетаево 2-е».
— Маршрут будет следовать по Новоградскому проспекту (не пойдет через Градский прииск). Заезд в Малышево сохранен, число рейсов до Полетаево 1-е увеличено с одного до четырех, — сообщили в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области.
Кроме того, автобус № 492 переведен на регулируемый тариф и будет работать круглогодично.
Отправление от Чичерина: 07:45, 12:10, 14:35, 19:00.
Отправление из Полетаево 1-е: 8:53, 13:18, 15:43, 20:08.
Фото: ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»
Напомним, 5 октября, в Челябинске отменили троллейбусный маршрут № 26 «Молдавская — ЧТЗ», на котором работали всего два троллейбуса. Освободившийся подвижной состав поможет усилить маршруты № 12 «АМЗ — Молдавская» и № 17 «Молдавская — Ж/д вокзал».
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