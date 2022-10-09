Боксер из Челябинска Эдмонд Худоян стал лучшим на чемпионате России

Фото: Минспорта Челябинской области

Спортсмен из Челябинской области Эдмонд Худоян завоевал золото чемпионата России по боксу. Соревнования прошли в Чите.

— Лучший результат из южноуральской команды показал Эдмонд Худоян в весовой категории 48 кг. Он сохранил за собой статус действующего чемпиона, — рассказали в пресс-службе Минспорта Челябинской области.

Всего в активе сборной команды Челябинской области три медали. Помимо золота Эдмонда Худояна есть две бронзы. Их завоевали Алексей Киселев и Ахмадшох Махмадшоев.

Спортсмены, хорошо показавшие себя на чемпионате России, попадут в состав национальной сборной и будут готовиться к статусным международным стартам, проводимым под эгидой Международной федерации бокса (IBA).

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