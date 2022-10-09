Полицейские задержали в Челябинске двух парней с наркотиками

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники полиции задержали в Челябинске двоих молодых людей с наркотиками. 20-летнего парня поймал наряд ППС в Ленинском районе. У него нашли 40 гр. «травы».

Еще одного молодого человека, ему 19 лет, задержали в Курчатовском районе. Он разложил запрещенное вещество общим весом 6 гр. по 13 сверткам из фольги, изоленты и пластилина. Все это он планировал продавать наркотик в Челябинске.

— Ранее он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждены уголовные дела.

— Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 и 15 лет соответственно, — уточнили в полиции.

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