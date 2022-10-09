«Управление — с помощью пульта»: больница Магнитогорска получила кровати для реабилитации после инсультов и COVID-19

Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области
Отделение неврологии городской больницы № 2 Магнитогорска получило 18 кроватей с электроприводом, сообщили в пресс-службе Минздрава. Они будут использоваться для реабилитации и лечения пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также после COVID-19, инсультов и других заболеваний.
— Есть подъемные механизмы в изголовье и в ногах. Все управление — с помощью пульта, что дает возможность, как медперсоналу, так и самому пациенту регулировать положение реабилитационной койки, — рассказала главная медсестра больницы Екатерина Козлова.
Для удобства персонала есть специальная стойка для лекарств.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться, — суточное число новых зараженных впервые с конца августа стало меньше 600. На утро воскресенья, 9 октября, — 598 заболевших.
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