«Управление — с помощью пульта»: больница Магнитогорска получила кровати для реабилитации после инсультов и COVID-19

Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

Отделение неврологии городской больницы № 2 Магнитогорска получило 18 кроватей с электроприводом, сообщили в пресс-службе Минздрава. Они будут использоваться для реабилитации и лечения пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также после COVID-19, инсультов и других заболеваний.

— Есть подъемные механизмы в изголовье и в ногах. Все управление — с помощью пульта, что дает возможность, как медперсоналу, так и самому пациенту регулировать положение реабилитационной койки, — рассказала главная медсестра больницы Екатерина Козлова.

Для удобства персонала есть специальная стойка для лекарств.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться, — суточное число новых зараженных впервые с конца августа стало меньше 600. На утро воскресенья, 9 октября, — 598 заболевших.

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