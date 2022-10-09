Команда Челябинской области завоевала бронзовые медали на летних Паралимпийских играх в Сочи

Фото: Дмитрий Челяпин

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» завершились сегодня, 9 октября в Сочи. В спортивно программе летних игр было девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы. Это были комплексные состязания, объединившие адаптивные дисциплины: поражение ОДА, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, по футболу лиц с заболеванием ЦП, тхэквондо среди мужчин и женщин.

Директор челябинской спортивной школы по адаптивным видам спорта Вадим Алешкин рассказал, что южноуральская сборная завоевала на Играх 47 медалей — 17 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Первое место заняла сборная Москвы — 58 золотых, 62 серебряных и 55 бронзовых наград. На втором — команда Санкт-Петербурга — 22 золотые, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

— Считаю, что для Челябинской области третье место среди 78 субъектов РФ это показатель хорошей работы в сфере адаптивной физической культуры и спорта, это достижение наших спортсменов, тренеров, специалистов всех уровней, — отметил Вадим Алешкин.

Паралимпийские игры в Сочи стали альтернативой международным стартам, на которые пока нашу команде не допускают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru