Пятое поражение подряд: «Трактор» проиграл аутсайдеру Запада в серии буллитов

«Северсталь» нынче на предпоследнем месте на Западе. Фото ХК «Трактор»

«Трактор» начал матч с «Северсталью», оказавшись на последнем, 11-м месте в турнирной таблице чемпионата КХЛ в Восточной конференции. До этого в пассиве черно-белых было четыре поражения кряду. Правда, и «Северсталь» нынче на предпоследнем месте на Западе.

До середины второго периода команды обменивались голами. Всего за почти 30 минут игрового времени оба клуба забросили шесть шайб, сделав счет 3:3. У «Трактора» отличились Сергей Телегин, Илья Карпухин и Антон Бурдасов.

Счет 3:3 сохранился до конца основного времени матча. В овертайме счет также не изменился. В серии буллитов сильнее оказались хозяева — 4:3. Это пятое подряд поражение «Трактора». Клуб продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице.

11 октября в Нижнекамске «Трактор» сыграет с местным «Нефтехимиком».

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