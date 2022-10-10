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Общество10 октября 2022 1:46

В Челябинскую область на неделю пришло потепление

В регионе температура снова вырастет до +17 градусов
Андрей МОСКВИЧЕВ
Потепление растянется на всю неделю

Потепление растянется на всю неделю

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рабочая неделя в Челябинской области начнется с потепления. Как сообщают синоптики регионального гидрометцентра, в области потеплеет до +17 градусов.

— 10 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет в районе от +12 до +17 градусов, — указано в прогнозе гидрометцентра.

При этом практически вся дальнейшая неделя также будет достаточно теплой. Об этом говорит недельный прогноз от гидрометцентра России.

— Дневные температуры в Челябинске с 10 по 17 октября составят 10-15 градусов, ночные — 4-7 градусов тепла", — указывают метеорологи.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с мобилизованными южноуральцами, которые проходят боевое слаживание в Чебаркульской танковой дивизии. Глава региона привез теплую одежду и снаряжение.

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