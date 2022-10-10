Челябинка завоевала золотую медаль на Кубке Коломенского Кремля

Екатерина завоевала золотую медаль. Фото: из личного архива Екатерины, министерство спорта Челябинской области
Екатерина Ефременкова из Челябинска дебютировала в конькобежном спорте на дистанции 3 000 метров. И сразу на Кубке Коломенского кремля!
Спортсменка смогла преодолеть дистанцию за 4 минуты и почти 24 секунды. С таким результатом девушка завоевала золотую медаль на Кубке Коломенского Кремля.
Екатерину Ефременкову называют одной из самых красивых, обаятельных и привлекательных девушек в Олимпийской сборной России. Девушка – чемпионка Европы, призер чемпионатов мира, этапов Кубка мира, участница двух Олимпиад и Заслуженный мастер спорта по шорт-треку.
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