Жительницу Челябинской области отправили в колонию за убийство сожителя

Суд вынес обвинительный приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Челябинской области отправили на 7 лет в исправительную колонию за убийство сожителя.

– Местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), – сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

В январе этого года жительница деревни Аллаки Каслинского района поругалась со своим сожителем. Во время ссоры женщина взялась за нож. Мужчине пытались помочь врачи, но он скончался в больнице.

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