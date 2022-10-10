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На здоровье10 октября 2022 4:49

С каждым днем все меньше: в Челябинской области коронавирус выявили у 568 человек

Еще 568 южноуральцев заболели коронавирусом, 18 из них школьники
Дарья МАРКОВА
Зараженных становится меньше с каждым днем.

Зараженных становится меньше с каждым днем.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С каждым днем коронавирус все меньше человек в Челябинской области заболевают ковидом. Еще вчера мы сообщили, что впервые с августа число зараженных за сутки в регионе меньше 600.

А сегодня и вовсе 568. Школьников из них 18. Конечно, цифры все еще большие, поэтому не стоит забывать о мерах безопасности.

На утро понедельника, 10 октября, выписали еще 626 человек. Всего за период пандемии выздоровели 366 910 южноуральцев. На лечении остаются 7 933 человека.

Четыре человека скончались от COVID-19.

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