Призывал к насилию, имел дело с наркотиками и оружием: суд отправил в тюрьму экстремиста из Челябинской области

Южноуральца судили сразу по трем статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Озерске сотрудниками ФСБ задержан сторонник криминальной субкультуры «А.У.Е.» (признана экстремистской Верховным судом РФ). В личном аккаунте в соцсети мужчина публично призывал к насилию в отношении правоохранителей и госструктур, а также к изменению основ конституционного строя Российской Федерации.

При обыске у задержанного обнаружили и изъяли около 80 г марихуаны и 10 патронов для стрельбы из боевого оружия, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

— Озерский городской суд признал виновным местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), ч. 1 ст. 228 («Незаконное хранение наркотических средств»), ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконное хранение боеприпасов»).

Виновный отправится в колонию строго режима на 3,5 года. Вдобавок 2 года он не сможет заниматься администратированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.

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