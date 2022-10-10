«COVID-19 превратился в сезонное ОРВИ»: врач из Челябинска рассказал о маленькой победе над коронавирусом

Антон Рыжий – главврач детской поликлиники. Фото: Антон Рыжий / ВКонтакте

О небольшой победе человечества над коронавирусом сообщил главный врач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.

– Рад сообщить вам, что COVID-19 превратился в сезонное ОРВИ. Единственный интересный симптом, который остался, это потеря обоняния, – уверен врач.

Насморк, больное горло, ломота и температура – более привычные синдромы. А значит человек без проблем с ними справится, как и при обычной простуде.

– Эту победу мы заслуженно можем приписать искусственной (вакцинация) и естественной (наш иммунитет) иммунизации, – объясняет Антон Рыжий. – Очень важно говорить об этой победе!

Напомним, по данным на утро 10 октября в Челябинской области коронавирус обнаружили еще у 568 человек. 18 из них школьники.

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