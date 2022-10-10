Оформили 76 заявлений: в Челябинске начали принимать документы на выплаты для детей мобилизованных

Старший лейтенант с дочерью перед отправкой на боевое слаживание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлую пятницу начали принимать заявления на единовременную выплату 20 тысяч рублей детям, чьи отцы попали под частичную мобилизацию.

За это время в Челябинске оформили 76 заявлений. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, выплаты может получить каждый ребенок в возрасте до 18 лет, если его отца мобилизовали. Для этого маме или законному представителю детей нужно написать заявлений и предоставить некоторые документы. Ранее Комсомолка рассказывала, какие именно документы нужно предоставить.

Кроме этого, власти предоставят бесплатные места в детские сады и зачисление вне очереди, профинансируют обучение и питание детей мобилизованных в колледже. Пожилые родители мобилизованных смогут получать бесплатные услуги в интернатах и центрах социального обслуживания. Семьи также могут обратиться за догазификацией домов, включая оплату подключения оборудования.

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