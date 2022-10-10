Велогонщики из Челябинской области стали призерами Кубка России и Всероссийских соревнований по маунтинбайку

Девушки из Челябинской области заняли 2 и 3 место. Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области.

Две девушки из Челябинской области стали призерами Кубка России по велосипедному спорту. Эльвира Седухина заняла второе место, а Диана Богданова – третье. Сообщили в пресс-службе минспорта региона.

А вот семь жителей Копейска стали победителями и призерами на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-велокросс. Отличные результаты показали воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Копейска.

Финал Кубка России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-велокросс прошли в эти выходные в Копейске. Участие приняли более 150 спортсменов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru