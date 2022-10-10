Нанесение разметки и установку освещения на Худякова в Челябинске завершат до конца недели

На этой неделе завершат монтаж кабеля и закончат вторую сторону освещения Фото: Егор ИВЛЕВ

До конца этой недели на улице Худякова полностью завершат работы по нанесению разметки и монтажу освещения. Об этом доложил на аппаратном совещании замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

— Разметка практически вся закончена. По освещению: сейчас, на этой неделе завершим монтаж кабеля и закончим вторую сторону освещения, — рассказал Андрей Ксензов.

Напомним, улицу Худякова в Челябинске расширяют с четырех до шести полос, чтобы разгрузить движение. Был проведен соцопрос, по итогам которого оказалась, что 17,3% — безоговорочно поддерживают расширение улицы Худякова, 59% — при условии компенсационной высадки взамен вырубленных деревьев, 21,8% не поддерживают ни при каких условиях, и 1,9% затруднились ответить.

Работы планируют завершить в 2023 году. С самого начала дорожное строительство пошло не по плану: работы застопорились из-за выкопанных в неожиданном месте инженерных сетей.

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