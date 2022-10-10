В челябинских домах, оставшихся без управляющих компаний, дали отопление

Тем временем горожане еще жалуются на отсутствие отопление Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За прошедшую неделю в Управление ЖКХ Челябинска поступило 380 обращений, в основном они касались отсутствия теплоснабжения. Об этом доложил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Отрабатываем с ресурсниками и управляющими компаниями, — рассказал чиновник. — Также было запущено отопление в многоквартирных домах, оставшихся без управляющей компании.

По словам Александра Астахова, все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. Он также добавил, что теплоноситель подан на все объекты социальной сферы и жилой фонд.

Напомним, отопительный сезон в Челябинске начался в городе две недели назад — 26 сентября. Что делать, если до сих пор нет отопления и горячей воды, — в нашей инструкции.

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