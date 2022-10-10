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Общество10 октября 2022 6:46

В челябинских домах, оставшихся без управляющих компаний, дали отопление

Управление ЖКХ продолжает принимать жалобы на холодные батареи
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Тем временем горожане еще жалуются на отсутствие отопление

Тем временем горожане еще жалуются на отсутствие отопление

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За прошедшую неделю в Управление ЖКХ Челябинска поступило 380 обращений, в основном они касались отсутствия теплоснабжения. Об этом доложил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Отрабатываем с ресурсниками и управляющими компаниями, — рассказал чиновник. — Также было запущено отопление в многоквартирных домах, оставшихся без управляющей компании.

По словам Александра Астахова, все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. Он также добавил, что теплоноситель подан на все объекты социальной сферы и жилой фонд.

Напомним, отопительный сезон в Челябинске начался в городе две недели назад — 26 сентября. Что делать, если до сих пор нет отопления и горячей воды, — в нашей инструкции.

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