354 пьяных водителя остановили в Челябинской области за неделю

Сотрудники ГИБДД работают и в городах, и на трассах. Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю с 3 по 9 октября в Челябинской области остановили 354 пьяных водителя. 307 из них сели за руль в нетрезвом состоянии первый раз. Поэтому их ждет только административная ответственность. Их могут лишить права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет, а также назначить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

– При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 47 водителей. Они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, – добавили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Еще 197 южноуральцев управляли машиной без прав. Их привлекут к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф.

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