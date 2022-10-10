Мэр Челябинска потребовала разобраться с ларьком, при установке которого рухнул кран

Фото: Константин Басманов, Чёрное&Белое Челябинск/vk.com

На незаконный киоск, автокран с которым рухнул на Салавата Юлаева, обратила внимание Наталья Котова. Глава Челябинска на сегодняшнем аппаратном совещании потребовала разобраться с ларьком.

— Надежда Сергеевна, с Антиповым Сергеем Васильевичем разберитесь — там Салавата Юлаева, 22 поставили НТО на газоне. Кто им разрешил? Снести нужно будет, — обратилась Наталья Котова к заместителю по правовым и имущественным вопросам Надежде Рыльской.

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов подтвердил незаконный статус киоска. Чиновник сообщил, что уже направлены обращения в полицию на розыск собственников киоска и в Управление благоустройства городской администрации для включения киоска в перечень объектов, подлежащих демонтажу. Тоже самое КП-Челябинск ответил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Редакция КП-Челябинск обратилась за дополнительным комментарием с официальным запросом в городскую администрацию.

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