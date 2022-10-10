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Общество10 октября 2022 7:25

Власти Челябинска купят 74 новых трамвая за 5,4 млрд рублей

Аукцион объявили на сайте госзакупок
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Стоимость одного низкопольного вагона составит 74 млн рублей

Стоимость одного низкопольного вагона составит 74 млн рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта закупит 74 новых низкопольных трамвая для Челябинска. Два аукциона на общую сумму в 5,4 млрд рублей появились на сайте госзакупок.

Стоимость одного контракта составляет 3 млрд рублей. Подрядчик должен будет поставить 41 новый вагон, оснащенный современным оборудованием. Там будет электронное табло, валидаторы, а вместимость составит не меньше 150 человек.

Сумма второго контракта — 2,4 млрд рублей, победитель аукциона предоставит 33 вагона. Требования к ним не отличаются от предыдущего контракта. Стартовая цена за один вагон составляет 74 млн рублей.

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