Власти Челябинска купят 74 новых трамвая за 5,4 млрд рублей

Стоимость одного низкопольного вагона составит 74 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта закупит 74 новых низкопольных трамвая для Челябинска. Два аукциона на общую сумму в 5,4 млрд рублей появились на сайте госзакупок.

Стоимость одного контракта составляет 3 млрд рублей. Подрядчик должен будет поставить 41 новый вагон, оснащенный современным оборудованием. Там будет электронное табло, валидаторы, а вместимость составит не меньше 150 человек.

Сумма второго контракта — 2,4 млрд рублей, победитель аукциона предоставит 33 вагона. Требования к ним не отличаются от предыдущего контракта. Стартовая цена за один вагон составляет 74 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru