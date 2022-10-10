На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022

Фото: предоставлены организатором

Среди гонщиков на эндуро-мотоциклах старты проводятся в четырех классах:

GOLD: допускаются гонщики, имеющие опыт участия в подобных категориях. На любом мотоцикле, 18+.

SILVER: допускаются гонщики на мотоцикле с водяной системой охлаждения, с любым опытом участия в гонках, 18+ (имеют право заявиться в классы выше).

BRONZE: допускаются гонщики на мотоцикле с воздушной системой охлаждения, 18+ (имеют право заявиться в классы выше).

LIGHT: допускаются гонщики на питбайках и девушки на любом типе мотоциклов, 16+ (имеют право заявиться в классы выше, кроме несовершеннолетних).

Регистрация на сайте.

Фото: предоставлены организатором

Среди гонщиков на квадроциклах старты проводятся в двух дисциплинах:

1) GPS-ориентирование. Каждому участнику выдается карта местности с отметками, которые он должен пройти. Победителем становится самый быстрый участник. Для стартов подготовлен маршрут протяженностью около 50 км по окрестностям курорта «Солнечная долина».

2) Мудрейсинг – преодоление грязевых препятствий на пересеченной местности.

Предварительная регистрация доступна на сайте.

Для зрителей, кроме жарких гонок, организаторы подготовили развлекательную программу от ди-джея и ведущего, конкурсы и подарки.