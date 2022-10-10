На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022

Фото: предоставлены организатором
Среди гонщиков на эндуро-мотоциклах старты проводятся в четырех классах:
GOLD: допускаются гонщики, имеющие опыт участия в подобных категориях. На любом мотоцикле, 18+.
SILVER: допускаются гонщики на мотоцикле с водяной системой охлаждения, с любым опытом участия в гонках, 18+ (имеют право заявиться в классы выше).
BRONZE: допускаются гонщики на мотоцикле с воздушной системой охлаждения, 18+ (имеют право заявиться в классы выше).
LIGHT: допускаются гонщики на питбайках и девушки на любом типе мотоциклов, 16+ (имеют право заявиться в классы выше, кроме несовершеннолетних).
Регистрация на сайте.
Фото: предоставлены организатором
Среди гонщиков на квадроциклах старты проводятся в двух дисциплинах:
1) GPS-ориентирование. Каждому участнику выдается карта местности с отметками, которые он должен пройти. Победителем становится самый быстрый участник. Для стартов подготовлен маршрут протяженностью около 50 км по окрестностям курорта «Солнечная долина».
2) Мудрейсинг – преодоление грязевых препятствий на пересеченной местности.
Предварительная регистрация доступна на сайте.
Для зрителей, кроме жарких гонок, организаторы подготовили развлекательную программу от ди-джея и ведущего, конкурсы и подарки.