Спрятали труп в пещере: двум южноуральцам вынесли приговор за убийство 12-летней давности

Южноуральцы получили по 14 и 17 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вынесли приговор двум южноуральцам за убийство, которое они совершили в 2010 году. Жители Сатки в национальном парке «Зюраткуль» расправились с заместителем директора особо охраняемой территории. Причиной убийства стала личная неприязнь, а также месть за его работу.

Тогда один из убийц взял тело погибшего и спрятал в пещере возле села Алексеевка на глубине 47 метров. Найти труп смогли только в 2012 году. За все это облсуд решил отправить мужчин в колонию строгого режима.

— Стороне обвинения удалось убедить коллегию присяжных заседателей в виновности подсудимых. Им назначено наказание в виде 14 и 17 лет лишения свободы, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, один из них в 2020 году жестоко расправился с собакой на глазах у ребенка. Он схватил палку с торчащим гвоздем и забил питомца насмерть. После этого у ребенка появилось психическое расстройство. Поэтому мужчину судили не только за убийство, но и за жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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