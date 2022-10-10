Спрятали труп в пещере: двум южноуральцам вынесли приговор за убийство 12-летней давности

Южноуральцы получили по 14 и 17 лет лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области вынесли приговор двум южноуральцам за убийство, которое они совершили в 2010 году. Жители Сатки в национальном парке «Зюраткуль» расправились с заместителем директора особо охраняемой территории. Причиной убийства стала личная неприязнь, а также месть за его работу.
Тогда один из убийц взял тело погибшего и спрятал в пещере возле села Алексеевка на глубине 47 метров. Найти труп смогли только в 2012 году. За все это облсуд решил отправить мужчин в колонию строгого режима.
— Стороне обвинения удалось убедить коллегию присяжных заседателей в виновности подсудимых. Им назначено наказание в виде 14 и 17 лет лишения свободы, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Кроме этого, один из них в 2020 году жестоко расправился с собакой на глазах у ребенка. Он схватил палку с торчащим гвоздем и забил питомца насмерть. После этого у ребенка появилось психическое расстройство. Поэтому мужчину судили не только за убийство, но и за жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru