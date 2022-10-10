Заявления на выплаты принимают с пятницы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области принимают заявления на выплаты 20 тыс. рублей детям мобилизованных. Уже поступили заявления по 733 детям. Об этом заявила на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— Ее [выплату] могут получить добровольцы, ушедшие через военкоматы, — уточнила Ирина Гехт. — Мобилизованный должен уйти из Челябинской области, вне зависимости от прописки семьи, чтобы получить меры поддержки.

Напомним, на аппаратном совещании статистику по Челябинску озвучил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Начиная с пятницы, поступило 76 заявлений.

Выплаты может получить каждый ребенок в возрасте до 18 лет, если его отца мобилизовали. Для этого маме или законному представителю детей нужно написать заявлений и предоставить некоторые документы. Ранее Комсомолка рассказывала, какие именно документы нужно предоставить.

Кроме этого, власти предоставят бесплатные места в детские сады и зачисление вне очереди, профинансируют обучение и питание детей мобилизованных в колледже. Пожилые родители мобилизованных смогут получать бесплатные услуги в интернатах и центрах социального обслуживания. Семьи также могут обратиться за догазификацией домов, включая оплату подключения оборудования.

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