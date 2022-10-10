Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 9:15

Праздник к нам приходит: в Челябинск и Магнитогорск заедет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза заедет в два города Челябинской области
Дарья МАРКОВА
Дети на экскурсии в поезде в конце 2021 года.

Дети на экскурсии в поезде в конце 2021 года.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В два города Челябинской области заедет поезд Деда Мороза. Путешествие главного волшебника Нового года, Снегурочки и сказочных персонажей запускает РЖД.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», праздничный поезд заедет в 130 городов. Среди них есть и уральские города: Челябинск, Магнитогорск, Курган, Екатеринбург, Каменск-Уральский и Тюмень.

Из Великого Устюга Дед Мороз отправится в путешествие уже 22 октября. В составе его поезда будет 19 вагонов: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, несколько вагонов-ресторанов, вагон-лавка и другие. А паровоз украсят гирляндами из сотен фонариков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru