Праздник к нам приходит: в Челябинск и Магнитогорск заедет поезд Деда Мороза

Дети на экскурсии в поезде в конце 2021 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В два города Челябинской области заедет поезд Деда Мороза. Путешествие главного волшебника Нового года, Снегурочки и сказочных персонажей запускает РЖД.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», праздничный поезд заедет в 130 городов. Среди них есть и уральские города: Челябинск, Магнитогорск, Курган, Екатеринбург, Каменск-Уральский и Тюмень.

Из Великого Устюга Дед Мороз отправится в путешествие уже 22 октября. В составе его поезда будет 19 вагонов: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, несколько вагонов-ресторанов, вагон-лавка и другие. А паровоз украсят гирляндами из сотен фонариков.

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