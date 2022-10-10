ФК «Челябинск» выиграл южноуральское дерби и возглавил турнирную таблицу первенства России

ФК «Челябинск» на своем поле выиграл у миасского «Торпедо» 2:1. Фото ФК «Челябинск»

В очередном туре первенства России, 9 октября ФК «Челябинск» на своем поле принимал миасское «Торпедо». Неделей ранее челябинцы в Миассе со счетом 2:0 выиграли у торпедовцев. А в минувшее воскресенье в столице Южного Урала «Челябинск» снова добился победы – 2:1.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте (гол – Максим Руднев). Во втором тайме торпедовцы сравняли счет (гол – Дмитрий Прутов). В концовке матча челябинцы устроили штурм ворот соперника, и это привело к успеху. На 94-й минуте победный гол забил Илья Азявин.

Эта победа позволила ФК «Челябинск» подняться на первую строчку в турнирной таблице первенства России во второй лиге, опережая на одно очко «Тюмень» и «Амкар-Пермь».

Впереди у «Челябинска» три матча на выезде. Дома горожане сыграют 6 ноября с клубом «Химик-Август» из Чувашии.

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