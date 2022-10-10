Спрос на рабочие специальности в Челябинской области вырос на 13-15%

В среднем сотрудники предприятий в регионе получают от 50 до 70 тысяч рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области предприятия заинтересованы в сохранении рабочих мест за мобилизованными рабочими. Кроме обязательной брони, некоторые предприятия предлагают особые меры поддержки своим сотрудникам. Об этом сообщил начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Кроме того, вырос и спрос на рабочие специальности. Сейчас в регионе открыто больше 40 тыс. вакансий. Суммарное увеличение потребности за год достигает 13-15%.

— Растет объем заказов и в оборонной промышленности, и в гражданской. Требуются как высококвалифицированные кадры, так и неквалифицированные, — отметил Владислав Смирнов.

Растет не только спрос, но и заработная плата. По данным чиновников сейчас работники предприятий получают в среднем от 50 до 70 тыс. рублей в месяц.

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