Жители Челябинска и пригородов активно участвуют в раздельном сборе отходов

Фото: ЦКС

Пилотный проект, реализуемый компанией Центр коммунального сервиса в Челябинске и ближайших к областному центру микрорайонах Сосновского района, начинает давать результаты. Все больше людей вовлекается в раздельный сбор отходов. Об этом свидетельствует морфологический состав вторичного сырья, которое складируется в отдельные баки под пластик, установленные региональным оператором на контейнерных площадках.

В рамках проекта по внедрению раздельного сбора ТКО в начале 2022 года ЦКС разместил в местах накопления отходов областного центра и прилегающих к Челябинску пригородов 435 контейнеров для сбора пластиковой тары. Эти емкости отличаются от остальных по цвету (они красные), на баки нанесена маркировка с подробной информацией — какие именно пластиковые отходы в них необходимо складировать. К таким отходам относятся емкости из-под напитков, бытовой химии, косметики, на которые нанесена маркировка PET 1 или HDPE 2.

ВАЖНО! В красные баки под пластик не нужно складировать следующие виды пластиковых материалов: пакеты и упаковку от чипсов и снеков, упаковку от масложировой продукции (соусов, майонеза, кетчупов и т.п.), тубы от зубной пасты, бутыли от растительного масла, подложку и контейнеры под пищевые продукты.

Специалисты ЦКС ведут постоянный мониторинг морфологического состава складируемых в контейнеры отходов. Длительное время о каком-либо значительном эффекте проекта вряд ли можно было говорить. Пластик был сильно загрязнен органическим мусором. По всей видимости, некоторые граждане не обращали внимания на маркировку, скидывая в емкости под вторичное сырье смешанный несортированный мусор. Такое отношение отдельных граждан нивелировало усилия тех, кто действительно занимается раздельным сбором отходов, однако постепенно ситуация начала меняться. Позитивный тренд наметился в конце лета. По итогам августа в красные емкости, предназначенных для сбора пластика, было складировано почти 10 тонн профильного вторсырья. Схожий результат был достигнут и по итогам сентября.

Отметим, что собранное в рамках проекта сырье региональный оператор гарантированно направляет на переработку. Вырученные от сдачи вторсырья средства направляются на масштабирование проекта, компания приобретает на них новые контейнеры для сбора пластика, что позволяет устанавливать их в новых локациях.

Напомним, что контейнеры под вторсырье обслуживаются отдельными мусоровозами, что исключает загрязнение пластика смешанным мусором при транспортировании. Такой подход позволяет вовлекать в переработку большие объемы пластика.

Одной из своих приоритетных задач ЦКС видит создание условий для массового вовлечения жителей региона в процесс раздельного сбора отходов. Установка контейнеров для сбора вторичного сырья на контейнерных площадках продолжится. Только такой подход позволит сокращать объемы отходов, которые направляются на захоронение на свалки и полигоны.

Добавим также, что жителям Челябинска и пригородов не так сложно сделать свой посильный вклад в улучшение экологии. Для этого нужно сделать всего три шага:

1. Начать собирать дома пластиковые бутылки,

2. найти ближайшую контейнерную площадку с баком для сбора пластика на интерактивной карте «Вывоз мусора»*,

3. отнести собранный пластик в специальный контейнер.

Только вместе мы сможем сделать наш регион действительно чистым!

*карта вывоза ТКО (cks174.ru)

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