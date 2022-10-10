В Миассе приставы поймали должника по алиментам через рекламу в социальных сетях

Мужчина бегал от приставов и не появлялся дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миассе Челябинской области судебные приставы поймали должника по алиментам через рекламу в социальных сетях. 37-летний мужчина накопил большой долг, но все никак не хотел расплачиваться. Время от времени он отправлял по 500-1000 рублей, но этого было явно недостаточно. Чтобы хоть как-то повлиять на него, мужчину даже арестовывали на двое суток, правда, это не помогло.

В итоге миасец начал бегать от приставов и перестал появляться по месту прописки. Тогда сотрудники ФССП нашли его в социальных сетях и выяснили, что мужчина занимается продажей недвижимости. Приставы позвонили ему под видом клиентов и договорились встретиться.

При встрече мужчине предъявили постановление и доставили в отделение ФССП. Теперь его задолженность может обернуться лишением свободы.

— С гражданина были взяты разъяснения, а затем составлен рапорт об обнаружении признаков состава преступления по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок до одного года, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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