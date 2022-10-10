Семьи добровольцев спецоперации в Челябинской области получат те же выплаты, что и семьи мобилизованных

20% от всех мобилизованных - добровольцы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральцы, которые добровольно отправятся на специальную военную операцию, получат те же меры поддержки, что и мобилизованные. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, добровольцы приходят в военкоматы ежедневно, поэтому было бы неправильно обделять их и не предоставлять поддержку.

— Военком обозначил цифры, из тех, кто уже призван, у нас больше 21% — это добровольцы, — прокомментировал Алексей Текслер. — И каждый день обращаются добровольцы, и эта цифра каждый день растет. Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно.

Семьи мобилизованных начнут получать выплаты — по 20 тысяч рублей на одного ребенка. Кроме этого, власти предоставят бесплатные места в детских садах, а также профинансируют обучение и питание детей в колледже. Пожилые родители либо родители с инвалидностью мобилизованных южноуральцев будут бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания.

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