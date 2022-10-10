В центре Челябинска женщина на «Кадиллаке» столкнулась с трамваем

Фото: читатель КП

Сегодня в Челябинске на перекрестке улиц Кирова и Труда было затруднено движение. Трамваи встали, автомобили их объезжали. Причина затора — ДТП.

49-летняя женщина, управляя автомобилем «Кадиллак», столкнулась с трамваем, сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

— ДТП произошло в 15:00. Никто из участников не пострадал. Движение было вскоре восстановлено, — уточнили в Госавтоинспекции.

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