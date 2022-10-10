Пьяный челябинец прокусил ухо хозяйке квартиры и выбросил ее подругу из окна десятиэтажки

Инцидент произошел в доме на улице Салавата Юлаева. Фото: google.ru/maps
В Челябинске задержали 35-летнего рецидивиста, который пьяным выбросил женщину из окна десятиэтажки. После падения она погибла на месте. Кроме того, мужчина избил хозяйку квартиры и прокусил ей ухо. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на управление Росгвардии по Челябинской области.
Инцидент произошел утром, 8 октября, в одной из квартир дома №17 по улице Салавата Юлаева. К прибывшим на вызов росгвардейцам обратилась 38-летняя челябинка, которая рассказала о деталях происшествия.
По словам женщины, она вместе с мужем и подругой находилась в гостях у знакомой. Распивали спиртное, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Единственный в квартире мужчина разозлился и выбросил из окна подругу жены, а хозяйку квартиры ударил и прокусил ей ухо.
Челябинца задержали на месте преступления. Ранее он был уже судим. Хозяйку квартиры с прокусанным ухом увезли в больницу. По факту нанесения увечий и гибели второй жертвы возбуждено уголовное дело.
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