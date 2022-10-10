Пьяный челябинец прокусил ухо хозяйке квартиры и выбросил ее подругу из окна десятиэтажки

Инцидент произошел в доме на улице Салавата Юлаева. Фото: google.ru/maps

В Челябинске задержали 35-летнего рецидивиста, который пьяным выбросил женщину из окна десятиэтажки. После падения она погибла на месте. Кроме того, мужчина избил хозяйку квартиры и прокусил ей ухо. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на управление Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел утром, 8 октября, в одной из квартир дома №17 по улице Салавата Юлаева. К прибывшим на вызов росгвардейцам обратилась 38-летняя челябинка, которая рассказала о деталях происшествия.

По словам женщины, она вместе с мужем и подругой находилась в гостях у знакомой. Распивали спиртное, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Единственный в квартире мужчина разозлился и выбросил из окна подругу жены, а хозяйку квартиры ударил и прокусил ей ухо.

Челябинца задержали на месте преступления. Ранее он был уже судим. Хозяйку квартиры с прокусанным ухом увезли в больницу. По факту нанесения увечий и гибели второй жертвы возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru