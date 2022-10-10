В Челябинской области должникам за свет будут отказывать в выдаче кредитов

Информацию о должниках за электроэнергию будут передавать в Национальное бюро кредитных историй Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый рычаг воздействия на должников за свет появился в Челябинской области. Теперь всю информацию о них будут направлять в Национальное бюро кредитных историй. Это означает, что любителям откладывать счета за электроэнергию на более поздний срок могут отказать в выдаче кредитов, объяснил первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

— Такая мера воздействия коснется только злостных неплательщиков, в отношении которых уже вынесены судебные решения, но деньги так и не поступили на лицевой счет, — пояснил Андрей Святых. — Мы рекомендуем всем нашим клиентам ответственно относится к требованиям законодательства и вовремя оплачивать коммунальные услуги. Тем более, что сроки оплаты определены законом – 10 число месяца, следующего за расчетным.

Ранее должников за свет ожидало только отключение электроэнергии или взыскание задолженности в принудительном порядке через судебных приставов. Теперь же неплательщик должен в течение 10 дней после решения суда оплатить всю недостающую сумму. В противном случае компания направит информацию о долге в бюро кредитных историй, что станет достоянием всех российских банков и микрофинансовых организаций. Потребителю с низким кредитным рейтингом могут отказать в выдаче кредита, предложить заемные средства по завышенной ставке или даже заблокировать кредитные карты.

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