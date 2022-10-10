В Челябинске изменится схема движения автомобилей по улицам Энгельса и Труда

На улицах, где поменяется схема движения, установят дополнительные дорожные знаки и дооснастят светофоры. Фото: Андрей КАРА

Со следующего понедельника, 17 октября, в центре Челябинска поменяется схема движения транспорта на улицах Энгельса и Труда. Как сообщили в городской администрации, нововведения помогут сократить количество пробок и снизить аварийность на дорогах.

— С 14 октября подрядчики начнут устанавливать необходимые дорожные знаки, дооснастят светофоры и отрегулируют их режим работы, — рассказали в мэрии Челябинска.

Вносимые изменения были подтверждены компьютерной моделью: искусственный интеллект создал оптимальную схему движения на ключевых перекрестках, чтобы исключить заторы на дорогах. Транспорт на улицах Труда и Энгельса будет ездить с 16 октября по следующим правилам:

— Будет запрещен левый поворот с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). Однако на перекрестке улиц Энгельса и Труда при движении от Свердловского проспекта вводится задержка автотранспорта на 10 секунд, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно делать разворот и поворот налево в сторону МФЦ.

— С улицы Энгельса на улицу Коммуны будет введен запрет левых поворотов в обоих направлениях. Заезд на улицу Коммуны можно совершать с улиц Володарского и Энтузиастов. Также на этом перекрестке будет изменен цикл работы светофора, что позволит исключить заторы вечером по улице Коммуны от улицы Энтузиастов.

— Вводится увеличение разрешающего сигнала светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в утренний час пик - при движении от улицы Коммуны, в вечерний час пик - в обоих направлениях. Это позволит сократить время задержек и увеличить пропускную способность перекрестка.

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