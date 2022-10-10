Алексей Текслер встретился с волонтерами, которые помогают семьям мобилизованных

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил региональный штаб «МЫВМЕСТЕ» и встретился с волонтерами, которые оказывают поддержку семьям мобилизованных. Главе региона доложили, какие обращения поступают на горячую линию штаба, и рассказали, что уже начали работать в военкоматах, где принимают заявки от семей на оказание помощи.

Кроме того, штаб является пунктом сбора гуманитарной помощи от населения. Губернатор поблагодарил волонтеров и южноуральцев, которые поддержали мобилизованных земляков и их семьи.

— Каждый день неравнодушные жители региона обращаются, записываются в волонтеры, — отметил Алексей Текслер. — Мы находимся в региональном штабе «МЫВМЕСТЕ». Они как раз эту организационную работу ведут. Большое им спасибо! Встретился с нашими волонтерами, организаторами волонтерского движения, чтобы поговорить уже непосредственно об оказании помощи семьям мобилизованных, которые идут за рамками финансовой поддержки. Это психологическая, бытовая поддержка, чтобы каждой семье была оказана практическая помощь там, где это необходимо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru