Жителя Озерска отправили в колонию за пост в соцсети с призывом свергнуть власть

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Озерский городской суд вынес приговор мужчине за призыв к экстремизму, а также хранению боеприпасов и наркотиков. Мужчину признали виновным в совершенных преступлениях и назначили 3,5 года колонии строгого режима. Кроме того, ему на два года запретили заниматься администрированием сайтов и групп в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Виновный является сторонником криминальной субкультуры «А.У.Е.», признанной Верховным судом РФ экстремистской и запрещенной на территории. Мужчина оставил в личном аккаунте в соцсети пост, содержащий призывы свергнуть действующую власть и совершать насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Вскоре к жителю Озерска пришли сотрудники ФСБ и задержали его. В ходе обыска жилища мужчины было найдено 80 грамм марихуаны и 10 патронов к оружию.

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