Губернатор Алексей Текслер заявил о расширении списка льгот для семей мобилизованных граждан

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По решению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера на региональном уровне приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан.

В самое ближайшее время будет профинансировано платное обучение детей мобилизованных в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области. Также для них будет компенсирована стоимость питания.

Кроме того, дети мобилизованных будут вне очереди зачислены в детские сады, а те, кто уже ходят, получат компенсацию оплаты. Для школьников средних и старших классов горячее питание станет бесплатным.

Пожилым родителям либо родителям с инвалидностью мобилизованных южноуральцев бесплатно предоставят услуги в центрах социального обслуживания. Также они смогут вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах.

Дополнительно будет представлена возможность догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования.

Губернатор поручил министерству социальных отношений незамедлительно организовать эти выплаты, оперативно оказать помощь.

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